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Россиян предупредили о мошенниках на сайтах для защиты от них же - РИА Новости, 24.02.2025
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08:10 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vtb-2001200209.html
Россиян предупредили о мошенниках на сайтах для защиты от них же
Россиян предупредили о мошенниках на сайтах для защиты от них же - РИА Новости, 24.02.2025
Россиян предупредили о мошенниках на сайтах для защиты от них же
Специалисты ВТБ выявили мошенническую схему обмана россиян на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:10:00+03:00
2025-02-24T08:10:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты ВТБ выявили мошенническую схему обмана россиян на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности, сообщила пресс-служба банка. "Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему (обмана - ред.) россиян в интернете. Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместо этого находят ресурсы, где активно "работают" мошенники. Общение в таких чатах оборачивается финансовыми потерями", - говорится в сообщении. Банк описал схему обмана: люди, которым активно звонили телефонные мошенники, начинают беспокоиться и искать в сети информацию, как защититься от этих атак. Они находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана, но за ними могут скрываться злоумышленники. Проявляя "заботу", они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя их инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным. По словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрия Ревякина, которые приводятся в сообщении, к сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы, при этом "советчиками" там могут быть обыкновенные мошенники. "Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно", - подчеркнул Ревякин. По словам топ-менеджера, нужно критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными, внимательно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавать коды, полученные в них.
https://realty.ria.ru/20250220/moshenniki-2000549337.html
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РИА Новости
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технологии, общество
Технологии, Общество
Россиян предупредили о мошенниках на сайтах для защиты от них же

ВТБ: аферисты обманывают россиян на интернет-форумах по защите от мошенников

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка смотрит сообщение на экране смартфона
Девушка смотрит сообщение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты ВТБ выявили мошенническую схему обмана россиян на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности, сообщила пресс-служба банка.
"Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему (обмана - ред.) россиян в интернете. Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместо этого находят ресурсы, где активно "работают" мошенники. Общение в таких чатах оборачивается финансовыми потерями", - говорится в сообщении.
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Банк описал схему обмана: люди, которым активно звонили телефонные мошенники, начинают беспокоиться и искать в сети информацию, как защититься от этих атак. Они находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана, но за ними могут скрываться злоумышленники. Проявляя "заботу", они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя их инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным.
По словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрия Ревякина, которые приводятся в сообщении, к сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы, при этом "советчиками" там могут быть обыкновенные мошенники.
"Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно", - подчеркнул Ревякин.
По словам топ-менеджера, нужно критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными, внимательно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавать коды, полученные в них.
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