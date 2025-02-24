https://ria.ru/20250224/vsu-2001350874.html
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев
ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:36:00+03:00
2025-02-24T19:36:00+03:00
2025-02-24T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинские боевики в агонии неминуемого отступления обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области. Под ударом противника в эти дни населенные пункты Таволжанка, Богдановское", - сообщил РИА Новости Ганчев. По его словам, в результате обстрелов повреждены некоторые дома, среди жителей пострадавших, по предварительной информации, нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ при отступлении обстреливают освобожденные Россией харьковские села