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ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев

ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев

ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:36:00+03:00

2025-02-24T19:36:00+03:00

2025-02-24T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинские боевики в агонии неминуемого отступления обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области. Под ударом противника в эти дни населенные пункты Таволжанка, Богдановское", - сообщил РИА Новости Ганчев. По его словам, в результате обстрелов повреждены некоторые дома, среди жителей пострадавших, по предварительной информации, нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина