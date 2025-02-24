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ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vsu-2001350874.html
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев
ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:36:00+03:00
2025-02-24T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинские боевики в агонии неминуемого отступления обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области. Под ударом противника в эти дни населенные пункты Таволжанка, Богдановское", - сообщил РИА Новости Ганчев. По его словам, в результате обстрелов повреждены некоторые дома, среди жителей пострадавших, по предварительной информации, нет.
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ при отступлении обстреливают освобожденные Россией харьковские села

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. ВСУ в ходе отступления обстреливают освобожденные РФ харьковские села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Украинские боевики в агонии неминуемого отступления обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области. Под ударом противника в эти дни населенные пункты Таволжанка, Богдановское", - сообщил РИА Новости Ганчев.
По его словам, в результате обстрелов повреждены некоторые дома, среди жителей пострадавших, по предварительной информации, нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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