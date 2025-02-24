Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли более 255 военных и три танка в Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 225 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.