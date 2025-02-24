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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025
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13:09 24.02.2025 (обновлено: 13:16 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vsu-2001262692.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 225 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:09:00+03:00
2025-02-24T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 225 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250224/vs-2001252810.html
https://ria.ru/20250224/topoli-2001246959.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли более 255 военных и три танка в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 225 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ
Вчера, 12:29
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВС России освободили Тополи в Харьковской области
Вчера, 12:11
 
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