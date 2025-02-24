https://ria.ru/20250224/vsu-2001262692.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 225 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:09:00+03:00

2025-02-24T13:09:00+03:00

2025-02-24T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 225 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250224/vs-2001252810.html

https://ria.ru/20250224/topoli-2001246959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины