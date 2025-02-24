https://ria.ru/20250224/vsu-2001249275.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 24.02.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:17:00+03:00
2025-02-24T12:17:00+03:00
2025-02-24T12:21:00+03:00
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника превысили 145 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника
МО: ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий "Востока"