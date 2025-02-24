https://ria.ru/20250224/vsu-2001249275.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 24.02.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:17:00+03:00

2025-02-24T12:17:00+03:00

2025-02-24T12:21:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника превысили 145 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)