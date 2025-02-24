https://ria.ru/20250224/vsu-2001214930.html

Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025

Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:01:00+03:00

2025-02-24T10:01:00+03:00

2025-02-24T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два попадания в аэродромы. В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в Авторемонтный завод. В городе Староконстантинов Хмельницкой области взрыв слышали в стороне микрорайона "Вокзал-2", который прилегает к военному аэродрому", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html

хмельницкая область

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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины