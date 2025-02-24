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Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vsu-2001214930.html
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:01:00+03:00
2025-02-24T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два попадания в аэродромы. В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в Авторемонтный завод. В городе Староконстантинов Хмельницкой области взрыв слышали в стороне микрорайона "Вокзал-2", который прилегает к военному аэродрому", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html
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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ в Кировоградской и Хмельницкой областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Два попадания в аэродромы. В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в Авторемонтный завод. В городе Староконстантинов Хмельницкой области взрыв слышали в стороне микрорайона "Вокзал-2", который прилегает к военному аэродрому", - сообщил Лебедев.
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
23 февраля, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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