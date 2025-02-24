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Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:01:00+03:00
2025-02-24T10:01:00+03:00
2025-02-24T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Удары в направлении двух аэродромов ВСУ нанесены в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два попадания в аэродромы. В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в Авторемонтный завод. В городе Староконстантинов Хмельницкой области взрыв слышали в стороне микрорайона "Вокзал-2", который прилегает к военному аэродрому", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html
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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ в Кировоградской и Хмельницкой областях