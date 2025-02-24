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ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vsu-2001204933.html
ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ начали хаотично минировать поля в оккупированной ими части Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:06:00+03:00
2025-02-24T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ВСУ начали хаотично минировать поля в оккупированной ими части Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг начал хаотично минировать поля, понимая, что будет отступать и поэтому, боясь прорыва наших войск, делает все, чтобы замедлить наше наступление", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, враг значительно усилил интенсивность обстрелов на линии фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001197009.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ минируют поля в Запорожской области, боясь прорыва российских войск

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ВСУ начали хаотично минировать поля в оккупированной ими части Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг начал хаотично минировать поля, понимая, что будет отступать и поэтому, боясь прорыва наших войск, делает все, чтобы замедлить наше наступление", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, враг значительно усилил интенсивность обстрелов на линии фронта.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 06:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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