https://ria.ru/20250224/vsu-2001204933.html

ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ начали хаотично минировать поля в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ начали хаотично минировать поля в оккупированной ими части Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:06:00+03:00

2025-02-24T09:06:00+03:00

2025-02-24T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ВСУ начали хаотично минировать поля в оккупированной ими части Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг начал хаотично минировать поля, понимая, что будет отступать и поэтому, боясь прорыва наших войск, делает все, чтобы замедлить наше наступление", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, враг значительно усилил интенсивность обстрелов на линии фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001197009.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины