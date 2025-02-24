https://ria.ru/20250224/vsu-2001186984.html

Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников

Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников - РИА Новости, 24.02.2025

Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников

Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского военного. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:41:00+03:00

2025-02-24T01:41:00+03:00

2025-02-24T01:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского военного. "Армия все равно не соблюдает условия контрактов - недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы", - рассказал изданию неназванный офицер морской пехоты Украины. Он отметил, что его контракт заключен на период конфликта. "Это буквально билет в один конец", - сказал собеседник издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250224/vzryvy-2001185220.html

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украина, владимир зеленский