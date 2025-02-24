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Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vsu-2001186984.html
Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников
Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников - РИА Новости, 24.02.2025
Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников
Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского военного. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:41:00+03:00
2025-02-24T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского военного. "Армия все равно не соблюдает условия контрактов - недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы", - рассказал изданию неназванный офицер морской пехоты Украины. Он отметил, что его контракт заключен на период конфликта. "Это буквально билет в один конец", - сказал собеседник издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский
Боевик ВСУ пожаловался на нарушения условий контрактов призывников

Боевик ВСУ пожаловался Times на нарушения условий контрактов призывников

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского военного.
"Армия все равно не соблюдает условия контрактов - недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы", - рассказал изданию неназванный офицер морской пехоты Украины.
Он отметил, что его контракт заключен на период конфликта.
"Это буквально билет в один конец", - сказал собеседник издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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