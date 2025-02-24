https://ria.ru/20250224/voennye-2001215743.html
Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная
Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная - РИА Новости, 24.02.2025
Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная
Российские военные эвакуировали несколько жителей освобожденного поселка Двуречная в Харьковской области на территорию РФ, сообщил глава российской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:04:00+03:00
2025-02-24T10:04:00+03:00
2025-02-24T10:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Российские военные эвакуировали несколько жителей освобожденного поселка Двуречная в Харьковской области на территорию РФ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. В воскресенье Ганчев сообщал РИА Новости, что не менее 45 жителей поселка не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов ВСУ. "Военнослужащие ВС РФ совместно с сотрудниками ВГА эвакуировали ещё часть мирных жителей из посёлка Двуречная. Из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков процесс эвакуации занял практически сутки, но самое главное, что люди теперь находятся в безопасности на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
https://ria.ru/20250224/ryabkov-2001204768.html
https://ria.ru/20240903/ganchev-1970118986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная
Военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная на территорию России