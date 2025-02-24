https://ria.ru/20250224/voennye-2001215743.html

Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная

Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная - РИА Новости, 24.02.2025

Российские военные эвакуировали жителей харьковского поселка Двуречная

Российские военные эвакуировали несколько жителей освобожденного поселка Двуречная в Харьковской области на территорию РФ, сообщил глава российской... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:04:00+03:00

2025-02-24T10:04:00+03:00

2025-02-24T10:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Российские военные эвакуировали несколько жителей освобожденного поселка Двуречная в Харьковской области на территорию РФ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. В воскресенье Ганчев сообщал РИА Новости, что не менее 45 жителей поселка не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов ВСУ. "Военнослужащие ВС РФ совместно с сотрудниками ВГА эвакуировали ещё часть мирных жителей из посёлка Двуречная. Из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков процесс эвакуации занял практически сутки, но самое главное, что люди теперь находятся в безопасности на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.

https://ria.ru/20250224/ryabkov-2001204768.html

https://ria.ru/20240903/ganchev-1970118986.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф