Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье* - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vinate-2001261518.html
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье* - РИА Новости, 24.02.2025
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*
Мосгорсуд признал законным трёхлетний приговор гражданину Франции Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:02:00+03:00
2025-02-24T13:02:00+03:00
россия
франция
москва
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231597_0:351:2649:1841_1920x0_80_0_0_38fb4c2839d0a8ea97d141e23a10fe7e.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным трёхлетний приговор гражданину Франции Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья. Винатье* участвовал в слушании при помощи видеосвязи из СИЗО, заседание посетили представители генерального консульства Франции, российские и иностранные журналисты. Зарегистрированный в Швейцарии гражданин Франции общался с судом на русском, хотя явка переводчика была обеспечена. Как указала защита в апелляционной жалобе, суд первой инстанции не учел данные о личности Винатье*, в том числе о его детях, требующих помощи пожилых родственниках, не принял во внимание положительные характеристики, в том числе с места работы и из СИЗО. Необходимость назначения ему наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима судом мотивирована не была, подчеркивалось в жалобах. Сам обвиняемый напомнил суду, что полностью признал вину и заявил о раскаянии, поэтому попросил смягчить приговор. Адвокат предложил рассмотреть как колонию-поселение, так и наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, обратила внимание защита, судом ранее не был решен вопрос о возвращении Винатье* изъятых ноутбука и мобильного телефона, хотя данные предметы к совершению преступления отношения не имеют. Прокурор просил оставить приговор без изменений ввиду его законности и обоснованности. Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил Винатье* к трём годам колонии общего режима. Его адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать Винатье* свободы. Мужчина полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке, что позволило рассчитывать на более мягкое наказание. Санкция по вменяемой ему статье – до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В ЦОС ФСБ России также сообщали, что Винатье* в беседах с экспертами и госслужащими собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ. Француз находится под стражей с начала июня 2024 года.*Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20240703/vinate-1957024180.html
https://ria.ru/20240703/fsb-1957040858.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231597_0:61:2649:2048_1920x0_80_0_0_cf1be743a68adb3d2b00024693e6beae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Франция, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*

Мосгорсуд признал законным трехлетний приговор французу Винатье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоран Винатье* (признан в РФ иноагентом)
Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным трёхлетний приговор гражданину Франции Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
3 июля 2024, 09:49
Винатье* участвовал в слушании при помощи видеосвязи из СИЗО, заседание посетили представители генерального консульства Франции, российские и иностранные журналисты. Зарегистрированный в Швейцарии гражданин Франции общался с судом на русском, хотя явка переводчика была обеспечена.
Как указала защита в апелляционной жалобе, суд первой инстанции не учел данные о личности Винатье*, в том числе о его детях, требующих помощи пожилых родственниках, не принял во внимание положительные характеристики, в том числе с места работы и из СИЗО. Необходимость назначения ему наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима судом мотивирована не была, подчеркивалось в жалобах.
Сам обвиняемый напомнил суду, что полностью признал вину и заявил о раскаянии, поэтому попросил смягчить приговор. Адвокат предложил рассмотреть как колонию-поселение, так и наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, обратила внимание защита, судом ранее не был решен вопрос о возвращении Винатье* изъятых ноутбука и мобильного телефона, хотя данные предметы к совершению преступления отношения не имеют.
Прокурор просил оставить приговор без изменений ввиду его законности и обоснованности.
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил Винатье* к трём годам колонии общего режима. Его адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать Винатье* свободы. Мужчина полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке, что позволило рассчитывать на более мягкое наказание. Санкция по вменяемой ему статье – до 5 лет лишения свободы.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В ЦОС ФСБ России также сообщали, что Винатье* в беседах с экспертами и госслужащими собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ.
Француз находится под стражей с начала июня 2024 года.
*Признан в России иноагентом
Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье, задержанный сотрудниками ФСБ РФ и Следственного комитета РФ за сбор военных сведений - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ФСБ рассказала о деятельности швейцарской НКО, где работал Винатье*
3 июля 2024, 11:06
 
РоссияФранцияМоскваМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала