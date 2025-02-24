https://ria.ru/20250224/vinate-2001261518.html

Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*

Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье* - РИА Новости, 24.02.2025

Мосгорсуд признал законным приговор французу Винатье*

Мосгорсуд признал законным трёхлетний приговор гражданину Франции Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:02:00+03:00

2025-02-24T13:02:00+03:00

2025-02-24T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным трёхлетний приговор гражданину Франции Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья. Винатье* участвовал в слушании при помощи видеосвязи из СИЗО, заседание посетили представители генерального консульства Франции, российские и иностранные журналисты. Зарегистрированный в Швейцарии гражданин Франции общался с судом на русском, хотя явка переводчика была обеспечена. Как указала защита в апелляционной жалобе, суд первой инстанции не учел данные о личности Винатье*, в том числе о его детях, требующих помощи пожилых родственниках, не принял во внимание положительные характеристики, в том числе с места работы и из СИЗО. Необходимость назначения ему наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима судом мотивирована не была, подчеркивалось в жалобах. Сам обвиняемый напомнил суду, что полностью признал вину и заявил о раскаянии, поэтому попросил смягчить приговор. Адвокат предложил рассмотреть как колонию-поселение, так и наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, обратила внимание защита, судом ранее не был решен вопрос о возвращении Винатье* изъятых ноутбука и мобильного телефона, хотя данные предметы к совершению преступления отношения не имеют. Прокурор просил оставить приговор без изменений ввиду его законности и обоснованности. Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил Винатье* к трём годам колонии общего режима. Его адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать Винатье* свободы. Мужчина полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке, что позволило рассчитывать на более мягкое наказание. Санкция по вменяемой ему статье – до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В ЦОС ФСБ России также сообщали, что Винатье* в беседах с экспертами и госслужащими собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ. Француз находится под стражей с начала июня 2024 года.*Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20240703/vinate-1957024180.html

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россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество