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Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана - РИА Новости, 24.02.2025
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03:12 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vengriya-2001190406.html
Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана
Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана - РИА Новости, 24.02.2025
Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана
Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T03:12:00+03:00
2025-02-24T03:12:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и Вашингтоном, среди которых и борьба с нелегальной миграцией, заявил политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан. "У нас есть схожие взгляды, схожие проблемы, которые мы хотим решить, и мы готовы сотрудничать... Мы очень рады видеть, что новое руководство США поднимает вопросы, которые также важны для венгерцев - борьба с миграцией является важнейшим приоритетом и для нас... Мы рады видеть эти изменения и надеемся на тесное сотрудничество между Венгрией и США", - заявил Балаж Орбан в интервью телеканалу CBS. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
https://ria.ru/20250222/vengrija-2001033340.html
https://ria.ru/20250221/orban-2000783301.html
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в мире, венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, джордж сорос, оон, евросоюз
В мире, Венгрия, США, Будапешт, Дональд Трамп, Джордж Сорос, ООН, Евросоюз
Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана

Советник Балаж Орбан: Венгрия надеется на сотрудничество с США

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и Вашингтоном, среди которых и борьба с нелегальной миграцией, заявил политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан.
"У нас есть схожие взгляды, схожие проблемы, которые мы хотим решить, и мы готовы сотрудничать... Мы очень рады видеть, что новое руководство США поднимает вопросы, которые также важны для венгерцев - борьба с миграцией является важнейшим приоритетом и для нас... Мы рады видеть эти изменения и надеемся на тесное сотрудничество между Венгрией и США", - заявил Балаж Орбан в интервью телеканалу CBS.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан
22 февраля, 19:40
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием
21 февраля, 13:32
 
В миреВенгрияСШАБудапештДональд ТрампДжордж СоросООНЕвросоюз
 
 
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