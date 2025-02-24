Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана
Советник Балаж Орбан: Венгрия надеется на сотрудничество с США
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и Вашингтоном, среди которых и борьба с нелегальной миграцией, заявил политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан.
"У нас есть схожие взгляды, схожие проблемы, которые мы хотим решить, и мы готовы сотрудничать... Мы очень рады видеть, что новое руководство США поднимает вопросы, которые также важны для венгерцев - борьба с миграцией является важнейшим приоритетом и для нас... Мы рады видеть эти изменения и надеемся на тесное сотрудничество между Венгрией и США", - заявил Балаж Орбан в интервью телеканалу CBS.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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