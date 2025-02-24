https://ria.ru/20250224/vengriya-2001190406.html

Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана

Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана - РИА Новости, 24.02.2025

Венгрия надеется на сотрудничество с США, заявил советник Орбана

Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:12:00+03:00

2025-02-24T03:12:00+03:00

2025-02-24T03:12:00+03:00

в мире

венгрия

сша

будапешт

дональд трамп

джордж сорос

оон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и Вашингтоном, среди которых и борьба с нелегальной миграцией, заявил политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан. "У нас есть схожие взгляды, схожие проблемы, которые мы хотим решить, и мы готовы сотрудничать... Мы очень рады видеть, что новое руководство США поднимает вопросы, которые также важны для венгерцев - борьба с миграцией является важнейшим приоритетом и для нас... Мы рады видеть эти изменения и надеемся на тесное сотрудничество между Венгрией и США", - заявил Балаж Орбан в интервью телеканалу CBS. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.

https://ria.ru/20250222/vengrija-2001033340.html

https://ria.ru/20250221/orban-2000783301.html

венгрия

сша

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, джордж сорос, оон, евросоюз