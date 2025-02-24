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Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 24.02.2025
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11:37 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/velikobritanija-2001236951.html
Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям
Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 24.02.2025
Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям
Великобритания в рамках расширения санкций против России планирует запретить въезд в страну всем министрам местного и федерального уровня, а также руководителям РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:37:00+03:00
2025-02-24T11:37:00+03:00
россия
великобритания
москва
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках расширения санкций против России планирует запретить въезд в страну всем министрам местного и федерального уровня, а также руководителям крупных российских компаний, сообщает в понедельник газета Times со ссылкой на МВД страны. Как уточнили в издании, ожидается, что британские власти введут новые санкции против России в понедельник. "Министерство внутренних дел заявило, что всем министрам местного и федерального уровня, а также директорам и старшим руководителям крупных российских компаний будет запрещен въезд в страну", - говорится в материале газеты. Как пишет издание, новые санкции коснутся глав компаний энергетического и финансового секторов, а также руководства российских СМИ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241107/obvineniya-1982497438.html
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россия, великобритания, москва, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям

Times: Британия запретит въезд российским министрам

© Depositphotos.com / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках расширения санкций против России планирует запретить въезд в страну всем министрам местного и федерального уровня, а также руководителям крупных российских компаний, сообщает в понедельник газета Times со ссылкой на МВД страны.
Как уточнили в издании, ожидается, что британские власти введут новые санкции против России в понедельник.
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"Министерство внутренних дел заявило, что всем министрам местного и федерального уровня, а также директорам и старшим руководителям крупных российских компаний будет запрещен въезд в страну", - говорится в материале газеты.
Как пишет издание, новые санкции коснутся глав компаний энергетического и финансового секторов, а также руководства российских СМИ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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