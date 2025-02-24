https://ria.ru/20250224/velikobritanija-2001236951.html

Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям

Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 24.02.2025

Times раскрыл планы Британии по новым антироссийским санкциям

Великобритания в рамках расширения санкций против России планирует запретить въезд в страну всем министрам местного и федерального уровня, а также руководителям РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:37:00+03:00

2025-02-24T11:37:00+03:00

2025-02-24T11:37:00+03:00

россия

великобритания

москва

владимир путин

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0e1dd1b513245d14bdcd826fd03f8b1.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в рамках расширения санкций против России планирует запретить въезд в страну всем министрам местного и федерального уровня, а также руководителям крупных российских компаний, сообщает в понедельник газета Times со ссылкой на МВД страны. Как уточнили в издании, ожидается, что британские власти введут новые санкции против России в понедельник. "Министерство внутренних дел заявило, что всем министрам местного и федерального уровня, а также директорам и старшим руководителям крупных российских компаний будет запрещен въезд в страну", - говорится в материале газеты. Как пишет издание, новые санкции коснутся глав компаний энергетического и финансового секторов, а также руководства российских СМИ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241107/obvineniya-1982497438.html

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html

россия

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, москва, владимир путин, санкции в отношении россии