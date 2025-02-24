https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС - РИА Новости, 24.02.2025
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что в ближайшие годы ее партия обойдет по популярности выигравший... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:49:00+03:00
2025-02-24T12:49:00+03:00
2025-02-24T12:49:00+03:00
в мире
алиса вайдель
олаф шольц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987881614_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_12cbce35bf361c99db683a041aee0053.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что в ближайшие годы ее партия обойдет по популярности выигравший выборы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), поскольку люди хотят изменений. "Мы обгоним ХДС в ближайшие годы, и это произойдет очень быстро. Люди хотят политических изменений, и мы их добьемся. Мы приведем эту страну в порядок", - сказала Вайдель на пресс-конференции. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001197708.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987881614_109:0:2646:1903_1920x0_80_0_0_61b9fb2304cee5fd68163dc197a9575a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС
Лидер АдГ Вайдель уверена, что партия в ближайшие годы обойдет блок ХДС/ХСС