https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html

Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС

Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС - РИА Новости, 24.02.2025

Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС

Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что в ближайшие годы ее партия обойдет по популярности выигравший... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:49:00+03:00

2025-02-24T12:49:00+03:00

2025-02-24T12:49:00+03:00

в мире

алиса вайдель

олаф шольц

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что в ближайшие годы ее партия обойдет по популярности выигравший выборы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), поскольку люди хотят изменений. "Мы обгоним ХДС в ближайшие годы, и это произойдет очень быстро. Люди хотят политических изменений, и мы их добьемся. Мы приведем эту страну в порядок", - сказала Вайдель на пресс-конференции. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001197708.html

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в мире, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс