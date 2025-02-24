https://ria.ru/20250224/vatikan-2001360269.html
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского - РИА Новости, 24.02.2025
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского
Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:43:00+03:00
2025-02-24T20:43:00+03:00
2025-02-24T21:01:00+03:00
религия
ватикан
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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ВАТИКАН, 24 фев – РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола."Клиническое состояние Папы в его критическом состоянии демонстрирует небольшое улучшение. Сегодня также не было зафиксировано ни одного эпизода астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились", - отметили в службе.Накануне вечером Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов который тогда потребовал потребовал высокопоточного применения кислорода. При этом у понтифика была обнаружена легкая почечная недостаточность. Состояние Папы названо критическим.В нынешнем коммюнике ватиканская пресс-служба сообщила, что мониторинг легкой степени почечной недостаточности не является поводом для беспокойства."Кислородная терапия продолжается, хотя и с несколько сниженным потоком и процентным содержанием кислорода. Учитывая сложность клинической картины, врачи пока не меняют прогноза", - говорится в сообщении.Понтифик, как заявляется, утром причастился, а днем возобновил трудовую деятельность. Вечером он позвонил в приход в секторе Газа для выражения поддержки.Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250222/vatikan-2001043743.html
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ватикан, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Религия, Ватикан, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского
Служба печати Святого престола: состояние Папы Римского немного улучшилось
ВАТИКАН, 24 фев – РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола.
"Клиническое состояние Папы в его критическом состоянии демонстрирует небольшое улучшение. Сегодня также не было зафиксировано ни одного эпизода астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились", - отметили в службе.
Накануне вечером Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов который тогда потребовал потребовал высокопоточного применения кислорода. При этом у понтифика была обнаружена легкая почечная недостаточность. Состояние Папы названо критическим.
В нынешнем коммюнике ватиканская пресс-служба сообщила, что мониторинг легкой степени почечной недостаточности не является поводом для беспокойства.
"Кислородная терапия продолжается, хотя и с несколько сниженным потоком и процентным содержанием кислорода. Учитывая сложность клинической картины, врачи пока не меняют прогноза", - говорится в сообщении.
Понтифик, как заявляется, утром причастился, а днем возобновил трудовую деятельность. Вечером он позвонил в приход в секторе Газа для выражения поддержки.
Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск
направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.