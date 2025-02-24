https://ria.ru/20250224/vaenga-2001254774.html

На концерте Ваенги во время антракта умерла женщина

На концерте Ваенги во время антракта умерла женщина - РИА Новости, 24.02.2025

На концерте Ваенги во время антракта умерла женщина

Посетительница концерта Елены Ваенги в Твери скончалась во время антракта, смерть не носит криминального характера, выступление было прервано. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:37:00+03:00

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шоубиз

елена ваенга (хрулева)

тверь

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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Посетительница концерта Елены Ваенги в Твери скончалась во время антракта, смерть не носит криминального характера, выступление было прервано. Информация о смерти женщины на концерте Ваенги в ДК "Пролетарка" появилась на странице "Осторожно: Тверь" социальной сети "ВКонтакте". В публикации сообщается, что в зале было "безумно жарко". По данным на странице Ваенги в соцсети "ВКонтакте", концерт состоялся в воскресенье. В правоохранительных структурах РИА Новости подтвердили факт смерти женщины, которой стало плохо, и уточнили, что случай не носит криминального характера. Скончавшейся женщине 70 лет. Посетительница концерта Елена рассказала РИА Новости, что первая половина концерта прошла "великолепно". "Зал, конечно, старый, плохой. Немного душновато, но удручающей жары и духоты не было", - уточнила собеседница. Во время антракта одна из выходивших из зала женщин упала, ее подхватили и вынесли в холл. По микрофону объявили о необходимости врача, также в учреждение вызвали "скорую". По словам собеседницы агентства, после антракта Ваенга сообщила, что впервые столкнулась с таким на концерте и считает, что продолжать выступление безнравственно. Она вызвала на сцену одного из организаторов и сообщила, что будет назначена дата нового концерта взамен прерванного. "Поступила очень достойно", - отметила Елена. Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, ведомством проводится процессуальная проверка по факту произошедшего, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства.В ДК "Пролетарка" РИА Новости сообщили, что сотрудники учреждения незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. "Находящаяся в зале врач-кардиолог оказала женщине первую помощь. Специалисты скорой медицинской помощи прибыли в ДК в течение 9 минут после поступления вызова. Врачи на месте зафиксировали смерть женщины", - отмечается в предоставленном комментарии.В учреждении отметили, что для комфорта посетителей температурный режим в большом концертном зале постоянно контролируется сотрудниками. "На момент проведения концерта температура в помещении была комфортной. Система, обеспечивающая дополнительный обогрев зала помимо радиаторов отопления, с 12.00 была отключена", - добавили в ДК.

https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html

https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html

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елена ваенга (хрулева), тверь