Правительство США начало массовое сокращение сотрудников USAID
Правительство США начало сокращение более 1,6 тысяч сотрудников USAID
© AP Photo / Carolyn KasterВход в штаб-квартиру USAID
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вход в штаб-квартиру USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) официально объявило о том, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников.
"Весь персонал USAID по прямому найму, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, ключевое руководство и/или специально выделенные программы, будет отправлен в административный отпуск по всему миру. Одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1600 сотрудников, работающих на местах службы в США", – говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.
Для сотрудников, работающих за границей, USAID планирует организовать программу перелётов, которая будет полностью финансироваться агентством. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами Агентства, а также дипломатическими каналами.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
В связи с замораживанием финансирования USAID, Марко Рубио, исполняющий обязанности главы агентства, заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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