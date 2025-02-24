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Правительство США начало массовое сокращение сотрудников USAID - РИА Новости, 24.02.2025
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06:53 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/usaid-2001197559.html
Правительство США начало массовое сокращение сотрудников USAID
Правительство США начало массовое сокращение сотрудников USAID - РИА Новости, 24.02.2025
Правительство США начало массовое сокращение сотрудников USAID
Агентство по международному развитию (USAID) официально объявило о том, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T06:53:00+03:00
2025-02-24T06:53:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) официально объявило о том, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. "Весь персонал USAID по прямому найму, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, ключевое руководство и/или специально выделенные программы, будет отправлен в административный отпуск по всему миру. Одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1600 сотрудников, работающих на местах службы в США", – говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства. Для сотрудников, работающих за границей, USAID планирует организовать программу перелётов, которая будет полностью финансироваться агентством. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами Агентства, а также дипломатическими каналами. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. В связи с замораживанием финансирования USAID, Марко Рубио, исполняющий обязанности главы агентства, заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250224/usaid-2001195572.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Правительство США начало массовое сокращение сотрудников USAID

Правительство США начало сокращение более 1,6 тысяч сотрудников USAID

© AP Photo / Carolyn KasterВход в штаб-квартиру USAID
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вход в штаб-квартиру USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) официально объявило о том, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников.
"Весь персонал USAID по прямому найму, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, ключевое руководство и/или специально выделенные программы, будет отправлен в административный отпуск по всему миру. Одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1600 сотрудников, работающих на местах службы в США", – говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.
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Для сотрудников, работающих за границей, USAID планирует организовать программу перелётов, которая будет полностью финансироваться агентством. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами Агентства, а также дипломатическими каналами.
Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
В связи с замораживанием финансирования USAID, Марко Рубио, исполняющий обязанности главы агентства, заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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