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USAID вложило более 14 миллионов долларов в украинские НПО - РИА Новости, 24.02.2025
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05:53 24.02.2025 (обновлено: 05:54 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/usaid-2001195572.html
USAID вложило более 14 миллионов долларов в украинские НПО
USAID вложило более 14 миллионов долларов в украинские НПО - РИА Новости, 24.02.2025
USAID вложило более 14 миллионов долларов в украинские НПО
Агентство США по международному развитию (USAID) за пять лет направило более 14,3 миллиона долларов на поддержку неправительственных организаций на Украине,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:53:00+03:00
2025-02-24T05:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) за пять лет направило более 14,3 миллиона долларов на поддержку неправительственных организаций на Украине, занимающихся реформами, что привело к перевороту на Украине в 2013-2014 годах, выяснило РИА Новости, проанализировав отчеты о программах USAID, находящиеся в открытом доступе. USAID заключило соглашение о сотрудничестве на пять лет в 2008 году с вашингтонской НПО Pact для реализации проекта, основной целью которого было "усиление и содействие ведущим украинским НПО, занимающимся реформами, в поддержании и закреплении демократических успехов", следует из аудиторского отчета по проекту, подготовленному управлением генерального инспектора USAID от мая 2014 года. Соглашение было продлено на один год в сентябре 2013 года, в результате чего выделенная сумма составила 14,3 миллиона долларов, говорится в аудиторском отчете. Согласно отчету, Pact предоставила 116 местных пропагандистских грантов организациям гражданского общества и коалиционным группам и помогла 551 организации улучшить свой внутренний организационный потенциал. Тем не менее в аудиторском отчете сделан вывод, согласно которому проекту не удалось достичь своих целей. "Хотя деятельность по проекту на Украине привела к некоторым заметным достижениям, в совокупности они не дали ожидаемого эффекта в поддержании общего демократического развития страны", - говорится в отчете. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве. После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID. Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое технологический миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".
https://ria.ru/20250224/usaid-2001193724.html
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в мире, украина, сша, донбасс, виктор янукович, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Донбасс, Виктор Янукович, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
USAID вложило более 14 миллионов долларов в украинские НПО

USAID вложило более $14,3 миллиона в украинские НПО, занимавшиеся реформами

© РИА Новости / Алексей ФурманПалаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве
Палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Фурман
Палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) за пять лет направило более 14,3 миллиона долларов на поддержку неправительственных организаций на Украине, занимающихся реформами, что привело к перевороту на Украине в 2013-2014 годах, выяснило РИА Новости, проанализировав отчеты о программах USAID, находящиеся в открытом доступе.
USAID заключило соглашение о сотрудничестве на пять лет в 2008 году с вашингтонской НПО Pact для реализации проекта, основной целью которого было "усиление и содействие ведущим украинским НПО, занимающимся реформами, в поддержании и закреплении демократических успехов", следует из аудиторского отчета по проекту, подготовленному управлением генерального инспектора USAID от мая 2014 года.
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Соглашение было продлено на один год в сентябре 2013 года, в результате чего выделенная сумма составила 14,3 миллиона долларов, говорится в аудиторском отчете.
Согласно отчету, Pact предоставила 116 местных пропагандистских грантов организациям гражданского общества и коалиционным группам и помогла 551 организации улучшить свой внутренний организационный потенциал.
Тем не менее в аудиторском отчете сделан вывод, согласно которому проекту не удалось достичь своих целей.
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"Хотя деятельность по проекту на Украине привела к некоторым заметным достижениям, в совокупности они не дали ожидаемого эффекта в поддержании общего демократического развития страны", - говорится в отчете.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.
Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое технологический миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".
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