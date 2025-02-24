Ряд сотрудников USAID сохранят свои должности, сообщают СМИ
NYT: ряд сотрудников USAID сохранят свои должности на фоне массовых увольнений
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ряд сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) сохранят свои должности на фоне массовых увольнений - среди них те, кто занимаются "критически важными для их миссий программами", и "основное руководство", сообщает New York Times.
"Назначенцы администрации (президента США Дональда) Трампа, возглавляющие Агентство США по международному развитию, днем в воскресенье отправили сотрудникам электронные письма, в которых говорилось, что они увольняют 2 тысячи сотрудников и отправляют тысячи сотрудников... начиная с этой ночи, в оплачиваемый отпуск. Исключение составят только люди, работающие над "критически важными для миссии программами", а также "основное руководство" и сотрудники, поддерживающие "специально разработанные программы", - пишет издание со ссылкой на копию письма, которая оказалась в его распоряжении.
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Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Финансирование USAID заморожено. Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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