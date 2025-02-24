https://ria.ru/20250224/ural-2001300605.html

На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху

На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху - РИА Новости, 24.02.2025

На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху

Пара из Свердловской области поженилась сразу после продления жениху ареста по обвинению в трех преступлениях, сообщает Свердловский областной суд. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:31:00+03:00

2025-02-24T15:31:00+03:00

2025-02-24T15:31:00+03:00

происшествия

свердловская область

шалинский район

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Пара из Свердловской области поженилась сразу после продления жениху ареста по обвинению в трех преступлениях, сообщает Свердловский областной суд. "Работники и посетители суда стали невольными свидетелями проведенной в здании суда регистрации брака между жительницей Шалинского района и ее возлюбленным, обвиняемым в совершении трех преступлений: разбое, неправомерном завладении автомобилем, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведение церемонии стало возможным с разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело. Свадьба состоялась после постановления суда об удовлетворении ходатайства этого же следователя о продлении срока содержания жениха под стражей по 23 апреля.

https://ria.ru/20241212/sochi-1988893735.html

свердловская область

шалинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, шалинский район, свердловский областной суд