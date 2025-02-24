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На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху - РИА Новости, 24.02.2025
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15:31 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ural-2001300605.html
На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху
На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху - РИА Новости, 24.02.2025
На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху
Пара из Свердловской области поженилась сразу после продления жениху ареста по обвинению в трех преступлениях, сообщает Свердловский областной суд. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:31:00+03:00
2025-02-24T15:31:00+03:00
происшествия
свердловская область
шалинский район
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Пара из Свердловской области поженилась сразу после продления жениху ареста по обвинению в трех преступлениях, сообщает Свердловский областной суд. "Работники и посетители суда стали невольными свидетелями проведенной в здании суда регистрации брака между жительницей Шалинского района и ее возлюбленным, обвиняемым в совершении трех преступлений: разбое, неправомерном завладении автомобилем, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведение церемонии стало возможным с разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело. Свадьба состоялась после постановления суда об удовлетворении ходатайства этого же следователя о продлении срока содержания жениха под стражей по 23 апреля.
https://ria.ru/20241212/sochi-1988893735.html
свердловская область
шалинский район
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происшествия, свердловская область, шалинский район, свердловский областной суд
Происшествия, Свердловская область, Шалинский район, Свердловский областной суд
На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху

На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху за разбой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Обручальные кольца. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Пара из Свердловской области поженилась сразу после продления жениху ареста по обвинению в трех преступлениях, сообщает Свердловский областной суд.
"Работники и посетители суда стали невольными свидетелями проведенной в здании суда регистрации брака между жительницей Шалинского района и ее возлюбленным, обвиняемым в совершении трех преступлений: разбое, неправомерном завладении автомобилем, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение церемонии стало возможным с разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело. Свадьба состоялась после постановления суда об удовлетворении ходатайства этого же следователя о продлении срока содержания жениха под стражей по 23 апреля.
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ПроисшествияСвердловская областьШалинский районСвердловский областной суд
 
 
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