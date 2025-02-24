Рейтинг@Mail.ru
Улюкаев попросил суд о снятии судимости - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 24.02.2025 (обновлено: 11:48 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ulyukaev-2001205596.html
Улюкаев попросил суд о снятии судимости
Улюкаев попросил суд о снятии судимости - РИА Новости, 24.02.2025
Улюкаев попросил суд о снятии судимости
Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:20:00+03:00
2025-02-24T11:48:00+03:00
происшествия
россия
улюкаев
алексей улюкаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151844/93/1518449308_0:109:2400:1459_1920x0_80_0_0_b490cdd0706da7cc1ce9528b2fc37554.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы."В суд поступило ходатайство Улюкаева А. В. о снятии судимости", — отметили там.Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, у них могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.Назначенный судом восьмилетний срок экс-министр уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html
https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151844/93/1518449308_155:0:2246:1568_1920x0_80_0_0_36524f693728c48756070fcb75432b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, улюкаев, алексей улюкаев
Происшествия, Россия, Улюкаев, Алексей Улюкаев
Улюкаев попросил суд о снятии судимости

Отбывший срок за взятку Улюкаев попросил суд о снятии судимости

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАлексей Улюкаев
Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Алексей Улюкаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство Улюкаева А. В. о снятии судимости", — отметили там.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы
7 марта 2023, 18:08
Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.
Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.
Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, у них могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.
Назначенный судом восьмилетний срок экс-министр уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
Автомобиль, в котором бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выехал после освобождения из колонии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве
12 мая 2022, 13:08
 
ПроисшествияРоссияУлюкаевАлексей Улюкаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала