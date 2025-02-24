https://ria.ru/20250224/ulyukaev-2001205596.html
Улюкаев попросил суд о снятии судимости
Улюкаев попросил суд о снятии судимости - РИА Новости, 24.02.2025
Улюкаев попросил суд о снятии судимости
Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:20:00+03:00
2025-02-24T09:20:00+03:00
2025-02-24T11:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы."В суд поступило ходатайство Улюкаева А. В. о снятии судимости", — отметили там.Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, у них могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.Назначенный судом восьмилетний срок экс-министр уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html
https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, улюкаев, алексей улюкаев
Происшествия, Россия, Улюкаев, Алексей Улюкаев
Улюкаев попросил суд о снятии судимости
Отбывший срок за взятку Улюкаев попросил суд о снятии судимости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство Улюкаева
А. В. о снятии судимости", — отметили там.
Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.
Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.
Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, у них могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.
Назначенный судом восьмилетний срок экс-министр уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти
" Игоря Сечина
. Деньги Улюкаев
, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти
" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.