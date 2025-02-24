https://ria.ru/20250224/ulyukaev-2001205596.html

Улюкаев попросил суд о снятии судимости

Улюкаев попросил суд о снятии судимости - РИА Новости, 24.02.2025

Улюкаев попросил суд о снятии судимости

Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:20:00+03:00

2025-02-24T09:20:00+03:00

2025-02-24T11:48:00+03:00

происшествия

россия

улюкаев

алексей улюкаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151844/93/1518449308_0:109:2400:1459_1920x0_80_0_0_b490cdd0706da7cc1ce9528b2fc37554.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы."В суд поступило ходатайство Улюкаева А. В. о снятии судимости", — отметили там.Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, у них могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.Назначенный судом восьмилетний срок экс-министр уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html

https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, улюкаев, алексей улюкаев