https://ria.ru/20250224/ukraina-2001379982.html
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине
Россия благодарна странам, которые стремятся к тому, чтобы мир на Украине был достигнут, участие в этом - право не только Европы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:25:00+03:00
2025-02-24T23:25:00+03:00
2025-02-24T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия благодарна странам, которые стремятся к тому, чтобы мир на Украине был достигнут, участие в этом - право не только Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. "И мы не только приветствуем, мы благодарны всем нашим партнерам, которые поднимают эти вопросы, которые стремятся к тому, чтобы мир был достигнут. К чему я говорю: не только европейцы, но и другие страны имеют право и могут участвовать. И мы относимся к этому с уважением", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине
Путин: Россия благодарна странам, стремящимся к достижению мира на Украине