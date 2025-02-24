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Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 24.02.2025 (обновлено: 23:26 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001379982.html
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине
Россия благодарна странам, которые стремятся к тому, чтобы мир на Украине был достигнут, участие в этом - право не только Европы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:25:00+03:00
2025-02-24T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия благодарна странам, которые стремятся к тому, чтобы мир на Украине был достигнут, участие в этом - право не только Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. "И мы не только приветствуем, мы благодарны всем нашим партнерам, которые поднимают эти вопросы, которые стремятся к тому, чтобы мир был достигнут. К чему я говорю: не только европейцы, но и другие страны имеют право и могут участвовать. И мы относимся к этому с уважением", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html
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россия, украина, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин выразил благодарность странам, стремящимся к миру на Украине

Путин: Россия благодарна странам, стремящимся к достижению мира на Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия благодарна странам, которые стремятся к тому, чтобы мир на Украине был достигнут, участие в этом - право не только Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И мы не только приветствуем, мы благодарны всем нашим партнерам, которые поднимают эти вопросы, которые стремятся к тому, чтобы мир был достигнут. К чему я говорю: не только европейцы, но и другие страны имеют право и могут участвовать. И мы относимся к этому с уважением", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Проклянут Европу". Слова премьера Дании об Украине вызвали гнев на Западе
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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