https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375592.html

Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин

Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин

Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но эта территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для РФ, заявил... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:58:00+03:00

2025-02-24T22:58:00+03:00

2025-02-24T23:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но эта территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для РФ, заявил президент России Владимир Путин."Против этого (сохранения украинской государственности - ред.) мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма. Чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html

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россия, украина, в мире, владимир путин, павел зарубин