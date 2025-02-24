Рейтинг@Mail.ru
Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 24.02.2025 (обновлено: 23:07 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375592.html
Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин
Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин
Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но эта территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для РФ, заявил... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:58:00+03:00
2025-02-24T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_0:100:2852:1705_1920x0_80_0_0_c3008f8bc2234c1e0c7e7f4525bf5e33.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но эта территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для РФ, заявил президент России Владимир Путин."Против этого (сохранения украинской государственности - ред.) мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма. Чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин
Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм, заявил Путин

Путин: Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм для России

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но эта территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Против этого (сохранения украинской государственности - ред.) мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма. Чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий
Вчера, 21:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала