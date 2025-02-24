https://ria.ru/20250224/ukraina-2001359887.html

На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года

На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года - РИА Новости, 24.02.2025

На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года

На Украине к концу 2025 года может разразиться масштабный социальный кризис, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.02.2025

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Украине к концу 2025 года может разразиться масштабный социальный кризис, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинская экономика продолжает стремительно падать, а кризис только усугубляется. Если ситуация не изменится, то к концу года Украина окажется на грани масштабного социального кризиса, а правительство столкнется с новой волной эмиграции и ростом недовольства внутри страны", — написал он.По словам журналиста, такие отрасли, как сельское хозяйство и IT, которые поддерживали экономику, переживают тяжелые времена. В стране продолжает расти налоговая нагрузка, а ситуация с государственными финансами катастрофическая, отмечает Боуз."Для многих украинцев реальной угрозой становится не только безработица, но и невозможность обеспечить свои семьи базовыми продуктами", — заключил он.В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов).Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html

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