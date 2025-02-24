На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года
Журналист Боуз: на Украине может разразиться масштабный социальный кризис
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Украине к концу 2025 года может разразиться масштабный социальный кризис, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украинская экономика продолжает стремительно падать, а кризис только усугубляется. Если ситуация не изменится, то к концу года Украина окажется на грани масштабного социального кризиса, а правительство столкнется с новой волной эмиграции и ростом недовольства внутри страны", — написал он.
По словам журналиста, такие отрасли, как сельское хозяйство и IT, которые поддерживали экономику, переживают тяжелые времена. В стране продолжает расти налоговая нагрузка, а ситуация с государственными финансами катастрофическая, отмечает Боуз.
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"Для многих украинцев реальной угрозой становится не только безработица, но и невозможность обеспечить свои семьи базовыми продуктами", — заключил он.
В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов).
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.