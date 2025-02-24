Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 24.02.2025 (обновлено: 20:54 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001359887.html
На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года
На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года - РИА Новости, 24.02.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года
На Украине к концу 2025 года может разразиться масштабный социальный кризис, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:40:00+03:00
2025-02-24T20:54:00+03:00
украина
чей боуз
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Украине к концу 2025 года может разразиться масштабный социальный кризис, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинская экономика продолжает стремительно падать, а кризис только усугубляется. Если ситуация не изменится, то к концу года Украина окажется на грани масштабного социального кризиса, а правительство столкнется с новой волной эмиграции и ростом недовольства внутри страны", — написал он.По словам журналиста, такие отрасли, как сельское хозяйство и IT, которые поддерживали экономику, переживают тяжелые времена. В стране продолжает расти налоговая нагрузка, а ситуация с государственными финансами катастрофическая, отмечает Боуз."Для многих украинцев реальной угрозой становится не только безработица, но и невозможность обеспечить свои семьи базовыми продуктами", — заключил он.В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов).Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, чей боуз, россия, в мире
Украина, Чей Боуз, Россия, В мире
На Западе раскрыли, что будет с Украиной к концу года

Журналист Боуз: на Украине может разразиться масштабный социальный кризис

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На Украине к концу 2025 года может разразиться масштабный социальный кризис, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украинская экономика продолжает стремительно падать, а кризис только усугубляется. Если ситуация не изменится, то к концу года Украина окажется на грани масштабного социального кризиса, а правительство столкнется с новой волной эмиграции и ростом недовольства внутри страны", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
Вчера, 15:14
По словам журналиста, такие отрасли, как сельское хозяйство и IT, которые поддерживали экономику, переживают тяжелые времена. В стране продолжает расти налоговая нагрузка, а ситуация с государственными финансами катастрофическая, отмечает Боуз.
«
"Для многих украинцев реальной угрозой становится не только безработица, но и невозможность обеспечить свои семьи базовыми продуктами", — заключил он.
В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов).
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Проклянут Европу". Слова премьера Дании об Украине вызвали гнев на Западе
Вчера, 17:33
 
УкраинаЧей БоузРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала