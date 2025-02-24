https://ria.ru/20250224/ukraina-2001355127.html

Киев попросил у Европы 500 миллиардов евро на восстановление Украины

Киев попросил у Европы 500 миллиардов евро на восстановление Украины - РИА Новости, 24.02.2025

Киев попросил у Европы 500 миллиардов евро на восстановление Украины

Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет, заявил... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:10:00+03:00

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украина

европа

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает что европейские компании могут инвестировать такие усилия, и это означает, по предварительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 миллиардов евро. Такое восстановление может стать ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед", - сказал Шмыгаль на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии, видео которого транслирует украинский кабмин в YouTube.Он также заявил, что замороженные российские активы будут служить первичным источником восстановления Украины. "Мы считаем, что замороженные российские активы будут служить первичным источником нашего восстановления. Пришло время конфисковать эти активы", - подчеркнул Шмыгаль. Телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, заявлял, что Киев и Вашингтон готовят отдельное соглашение о принципах работы фонда восстановления Украины. Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного в понедельник проекта двустороннего соглашения США и Украины. В документе говорится, что соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов.

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украина

европа

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, европа, киев, денис шмыгаль, youtube