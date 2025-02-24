Киев попросил у Европы 500 миллиардов евро на восстановление Украины
Шмыгаль: Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления
На площади Независимости в Киеве
На площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«
"Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает что европейские компании могут инвестировать такие усилия, и это означает, по предварительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 миллиардов евро. Такое восстановление может стать ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед", - сказал Шмыгаль на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии, видео которого транслирует украинский кабмин в YouTube.
Он также заявил, что замороженные российские активы будут служить первичным источником восстановления Украины. "Мы считаем, что замороженные российские активы будут служить первичным источником нашего восстановления. Пришло время конфисковать эти активы", - подчеркнул Шмыгаль.
Телеканал CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, заявлял, что Киев и Вашингтон готовят отдельное соглашение о принципах работы фонда восстановления Украины.
Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного в понедельник проекта двустороннего соглашения США и Украины. В документе говорится, что соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов.
В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины
2 сентября 2024, 20:48