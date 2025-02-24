https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html

"Проклянут Европу". Слова премьера Дании об Украине вызвали гнев на Западе

"Проклянут Европу". Слова премьера Дании об Украине вызвали гнев на Западе - РИА Новости, 24.02.2025

"Проклянут Европу". Слова премьера Дании об Украине вызвали гнев на Западе

Европейские политики попытаются подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:33:00+03:00

2025-02-24T17:33:00+03:00

2025-02-24T18:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дания

дональд трамп

метте фредериксен

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Европейские политики попытаются подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.Так он отреагировал на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине будет опаснее войны."Довольно отвратительно это видеть, но да, европейская политическая элита, какой бы несостоятельной и бессильной она ни была, попытается саботировать мирную инициативу президента Трампа любой ценой — даже за счет самих украинцев", — написал Кошкович.В результате, по его словам, украинцы окажутся в крайне тяжелой ситуации и потом за это проклянут Европу.Ранее канцелярия датского правительства сообщила, что Дания выделила Украине дополнительные 280 миллионов долларов в качестве военной помощи, деньги пойдут на закупку боеприпасов для ВСУ. Фредериксен также заявила, что Копенгаген будет продолжать оказывать Киеву поддержку "столько, сколько потребуется".На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.Владимир Путин и Дональд Трамп в феврале провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html

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в мире, украина, дания, дональд трамп, метте фредериксен