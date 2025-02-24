https://ria.ru/20250224/ukraina-2001301029.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:33:00+03:00

2025-02-24T15:33:00+03:00

2025-02-24T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили. В 15.00 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области. Через некоторое время ее объявили в Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980470.html

украина

россия

харьковская область

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украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины