СМИ раскрыли детали предложения США по Украине
Предложение США по Украине может включать признание части новых территорий РФ
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предложение США по Украине включает признание контроля РФ над некоторыми из новых территорий, а также передачу Штатам ресурсов Украины на "миллиарды" долларов, сообщает канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. В октябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст".
Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине
22 февраля, 19:21
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.