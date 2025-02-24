https://ria.ru/20250224/ukraina-2001270816.html

СМИ раскрыли детали предложения США по Украине

СМИ раскрыли детали предложения США по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ раскрыли детали предложения США по Украине

Предложение США по Украине включает признание контроля РФ над некоторыми из новых территорий, а также передачу Штатам ресурсов Украины на "миллиарды" долларов,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:46:00+03:00

2025-02-24T13:46:00+03:00

2025-02-24T13:46:00+03:00

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дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предложение США по Украине включает признание контроля РФ над некоторыми из новых территорий, а также передачу Штатам ресурсов Украины на "миллиарды" долларов, сообщает канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники. Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. В октябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст". "В рамках предложения США Москва сохранила бы контроль над некоторыми из уже занятых земель, а украинские ресурсы на миллиарды долларов были бы уступлены в пользу США", - пишет издание. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001030843.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001255705.html

сша

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности