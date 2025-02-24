https://ria.ru/20250224/ukraina-2001189338.html

СМИ: Украина в случае соглашения с США будет выплачивать долг сотни лет

СМИ: Украина в случае соглашения с США будет выплачивать долг сотни лет - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ: Украина в случае соглашения с США будет выплачивать долг сотни лет

Украина в случае подписания соглашения с США об обязательствах компенсировать Вашингтону 500 миллиардов долларов будет выплачивать ему средства в течение сотен... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T02:41:00+03:00

2025-02-24T02:41:00+03:00

2025-02-24T06:07:00+03:00

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

майк уолтц

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украина в случае подписания соглашения с США об обязательствах компенсировать Вашингтону 500 миллиардов долларов будет выплачивать ему средства в течение сотен лет, пишет журнал Economist со ссылкой на украинских чиновников. По информации собеседников издания, согласно последнему проекту соглашения, Украина должна будет отчислять половину будущих государственных доходов от природных ресурсов, а также инфраструктуры, например портов, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США. "Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объем фонда не достигнет 500 миллиардов долларов... При нынешних темпах роста доходов государства на это уйдут сотни лет", — говорится в материале издания. Украинский чиновник посетовал, что власти не могут подписать этот вариант договора. "Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса, а разъяренная толпа линчует нас", — пожаловался он. По информации издания, последний "катастрофический" проект соглашения Украина получила 20 февраля, за него отвечает министр торговли США Говард Лютник. "Украине сказали: забудьте обо всех предыдущих переговорах и свыкнитесь с мыслью о передаче ресурсов практически без получения взамен чего-либо материального. Соглашайтесь или откажитесь — и тогда проиграете войну", — пишет издание. Украинские официальные лица предположили, что проект Лютника был сделан "более карательным" в наказание за то, что Украина не согласилась подписывать предыдущие версии соглашения. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном. Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.

https://ria.ru/20250223/ssha-2001163846.html

https://ria.ru/20250223/konflikt-2001161460.html

https://ria.ru/20250223/ssha-2001144474.html

https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша