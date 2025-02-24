https://ria.ru/20250224/ukraina-2000783929.html

"Началась истерика". Зеленский умудрился переиграть сам себя

"Началась истерика". Зеленский умудрился переиграть сам себя - РИА Новости, 24.02.2025

"Началась истерика". Зеленский умудрился переиграть сам себя

Если бы выборы на Украине состоялись сейчас, Зеленский не победил бы в первом туре. С этим согласны даже самые лояльные к нему социологи. Во втором все зависит... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:00:00+03:00

2025-02-24T08:00:00+03:00

2025-02-24T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Если бы выборы на Украине состоялись сейчас, Зеленский не победил бы в первом туре. С этим согласны даже самые лояльные к нему социологи. Во втором все зависит от соперника, но в США, кажется, уже приняли решение. О том, кто получит власть в Киеве, — в материале РИА Новости.Голос народаВ ответ на критику Дональда Трампа в адрес "четырехпроцентного" Зеленского украинские социологи провели серию исследований. Результаты получились неоднозначные.Прежде всего стоит отметить, что парламентские и президентские выборы на Украине обсуждают не первый год. Осенью, по данным Центра Разумкова (бывшего спикера Верховной рады), обновление правящей элиты поддерживало 65% населения. При этом треть респондентов были готовы проголосовать даже в условиях военного положения. В феврале близкий к экс-президенту Петру Порошенко социологический центр "Социс" озвучил схожие показатели.С рейтингом Зеленского ситуация сложнее. Понятно, что о 90%, как в 2022-м, речи не идет. Тем не менее окологосударственный Киевский международный институт социологии (КМИС) быстро отразил нападки Трампа: 57%, причем на пять процентов больше, чем в январе. Однако есть нюанс.Тот же КМИС уточняет, что за Зеленского проголосуют 26-32%. Это самый популярный кандидат в президенты. На втором месте Порошенко, и он набирает всего пять-шесть процентов. Правда, авторы исследования оговариваются, что предлагали выбирать лишь из действующих политиков — о военных и общественных деятелях умолчали.Недавно открытый социологический центр "Градус", который пока не проявлял политических симпатий, утверждает, что Зеленского поддерживают 23% населения. Он обходит остальных. Но дьявол кроется в деталях: согласно тому же опросу, почти треть граждан "не знают, за кого голосовать". Это косвенно указывает на недовольство всеми.Центр "Социс", в свою очередь, включил в опросник не только политиков. Там, в частности, фигурировал экс-главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. И он в первом туре может рассчитывать на 27,2%. Зеленский — на 15,9%. Во втором генерал, скорее всего, разгромил бы бывшего комика.Причем рейтинг Залужного уже больше года стабилен — в районе 25%. А глава киевского режима терял в среднем по два процента в месяц.Дорога к мируКак бы там ни было, пока даже открытые противники Зеленского на Украине не хотят выборов. Например, мэр Киева Виталий Кличко говорит, что это "может разрушить страну изнутри"."Это яд для нашей родины. После того как шаг за шагом на Украину вернется мир, следующим логическим шагом будут выборы", — пояснил он.Залужный эту тему обсуждать не желает. "Наступят соответствующие условия, и тогда я, как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы", — сказал он.Между тем телеканал Fox News сообщил, что США предлагают урегулирование конфликта в три этапа. Москва и Киев прекращают боевые действия, затем — выборы президента, и тот подписывает мирный договор. Во второй срок Зеленского американцы не верят.Корень проблемыУкраинский политолог Вадим Карасев призывает не связывать больших надежд с новым главой государства."Допустим, Залужный победит и даже подпишет мирный договор. А дальше что? И что если выиграет кандидат, который выступит против навязанного американцами мира? Все думают, что мы, украинцы, как бы вернемся во времена до 2022 года и продолжим нормальную жизнь. Это невозможно. На какие деньги жить, на какие мозги? Наша картина мира уже совсем не та, что прежде. Нужно думать, как накормить страну, успокоить людей… Ни у одного кандидата нет предвыборной повестки", — рассуждает он.Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сильно сомневается в 57% Зеленского."Рост рейтинга нечем объяснить. С января по февраль в стране не было никаких позитивных событий… Лучше всего было бы вообще не реагировать на заявления Трампа. Президент США считает, что украинские власти должны закрыть рот и исполнять то, что говорит начальник. С его точки зрения, если Зеленский не согласен, он должен быть уволен посредством выборов или каким-то другим способом", — говорит Бортник.И добавляет: сегодня позиция Зеленского в том, что любой на Украине, кто за выборы, — предатель. Похоже, его "дезинформировали", ведь даже самые лояльные к власти социологи сообщают: население ждет перемен."На самом деле выборы не разобщают народ, а объединяют. Элитные группы переругаются, но народ и государство в итоге получат медовый месяц. В этот период избранный президент пользуется максимальной популярностью и может делать что угодно. Учитывая падение популярности действующих властей, государство остро нуждается в выборах. К примеру, как парламенту, которому доверяют десять процентов украинцев, решать вопросы о войне и мире?" — отмечает Бортник.Политолог Александр Дудчак считает, что судьба Зеленского предрешена. "Его истерика неудивительна, он прекрасно осознает свои перспективы. В целом Зеленский сейчас больше мешает Вашингтону, чем Москве. Российские войска продвигаются вперед, достигая поставленных целей, а Трамп не может развивать мирные переговоры, пока во главе Украины находится просроченный президент", — пояснил он в беседе с РИА Новости.По его словам, на замену Зеленскому у Запада давно готовы кандидаты. Залужный — самый очевидный, но в нынешних условиях спонсоры Киева могут привести к власти кого угодно.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

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