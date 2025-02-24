https://ria.ru/20250224/uitkoff-2001195127.html

Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил Уиткофф

Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил Уиткофф - РИА Новости, 24.02.2025

Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил Уиткофф

Конфликт на Украине был спровоцирован и "не обязательно" Россией, разговоры о присоединении Киева к НАТО способствовали эскалации, считает спецпосланник... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T05:31:00+03:00

2025-02-24T05:31:00+03:00

2025-02-24T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован и "не обязательно" Россией, разговоры о присоединении Киева к НАТО способствовали эскалации, считает спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. Тогда было много разговоров о вступлении Украины в НАТО, президент (США Дональд Трамп ранее - ред.) говорил об этом. Это не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для русских, и поэтому нам придется иметь дело с этим фактом", - заявил Уиткофф телеканалу CNN. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250224/chekhiya-2001187116.html

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в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, нато