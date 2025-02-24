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ВС России ударили по военным заводам в Киеве

ВС России ударили по военным заводам в Киеве - РИА Новости, 24.02.2025

ВС России ударили по военным заводам в Киеве

Российские военные поразили военные заводы в пригороде Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:05:00+03:00

2025-02-24T10:05:00+03:00

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российские военные поразили военные заводы в пригороде Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев. Три атаки: две по окраине, со стороны Борисполя, одна в 23:40 (мск). Пишут, что по заводам в Жулянах. Известно, что обнаглевшие бандеровцы на заводах в Киеве не только старые танки и БТР ремонтируют, но и собирают БПЛА с реактивными двигателями. Этим славится завод гражданской авиации № 410, вероятнее всего, в него и прилетело", — рассказал он.Кроме того, удары нанесли по Черкассам. Как отметил Лебедев, российские военные поразили иностранных наемников."Черкассы — три качественных попадания. После одного из них в 00:40 (мск) больницы начали наполняться иностранцами в камуфляже. Пишут, что есть французы, но в основном "какие-то прибалты", — заявил подпольщик.Также, по данным информаторов Лебедева, в 00:25 мск в районе Черкасс зафиксировали удар с последующей серьезной вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта, информаторы предполагают, что целью удара был приборостроительный завод. По неподтвержденным пока данным, также было поражено административное здание, связанное с черкасской территориальной обороной.Помимо этого, в Кировоградской и Хмельницкой областях нанесли удары в направлении двух аэродромов ВСУ."Два попадания в аэродромы. В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в Авторемонтный завод. В городе Староконстантинов Хмельницкой области взрыв слышали в стороне микрорайона Вокзал-2, который прилегает к военному аэродрому", — уточнил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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