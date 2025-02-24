https://ria.ru/20250224/turtsija-2001226373.html

В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта

В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта - РИА Новости, 24.02.2025

В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта

В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:57:00+03:00

2025-02-24T10:57:00+03:00

2025-02-24T12:23:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 24 фев — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. "Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", — огласил приговор судья четвертого суда Антальи по тяжким уголовным делам. Против 18-летней россиянки возбудили уголовное дело после того, как в октябре 2024 года она оставила младенца в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать Елена, которую также задержали, пытались вылететь в Россию. На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Мать сообщала РИА Новости, что они с дочерью не знали о беременности и хотят вернуться в Россию с оставленной ранее в аэропорту новорожденной, которой Бурнашкина дала имя Николь. Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка. Елена заявила, что он был ближайшим в аэропорту на тот момент, злого умысла не было. Вопрос о судьбе младенца решат отдельно, рассказала РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Российская сторона работает над возвращением девочки, сообщил 9 февраля в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик. Ребенок остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты контролируют ситуацию. Они посещали новорожденную в местном приюте и передавали необходимые вещи, добавил он.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html

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россия, анталья (провинция), турция, происшествия