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В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта - РИА Новости, 24.02.2025
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10:57 24.02.2025 (обновлено: 12:23 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/turtsija-2001226373.html
В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта
В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта - РИА Новости, 24.02.2025
В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта
В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:57:00+03:00
2025-02-24T12:23:00+03:00
россия
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 24 фев — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. "Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", — огласил приговор судья четвертого суда Антальи по тяжким уголовным делам. Против 18-летней россиянки возбудили уголовное дело после того, как в октябре 2024 года она оставила младенца в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать Елена, которую также задержали, пытались вылететь в Россию. На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Мать сообщала РИА Новости, что они с дочерью не знали о беременности и хотят вернуться в Россию с оставленной ранее в аэропорту новорожденной, которой Бурнашкина дала имя Николь. Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка. Елена заявила, что он был ближайшим в аэропорту на тот момент, злого умысла не было. Вопрос о судьбе младенца решат отдельно, рассказала РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Российская сторона работает над возвращением девочки, сообщил 9 февраля в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик. Ребенок остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты контролируют ситуацию. Они посещали новорожденную в местном приюте и передавали необходимые вещи, добавил он.
https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html
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россия, анталья (провинция), турция, происшествия
Россия, Анталья (провинция), Турция, Происшествия
В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта

Россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 24 фев — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", — огласил приговор судья четвертого суда Антальи по тяжким уголовным делам.
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Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем
15 октября 2024, 21:36
Против 18-летней россиянки возбудили уголовное дело после того, как в октябре 2024 года она оставила младенца в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать Елена, которую также задержали, пытались вылететь в Россию.
На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Мать сообщала РИА Новости, что они с дочерью не знали о беременности и хотят вернуться в Россию с оставленной ранее в аэропорту новорожденной, которой Бурнашкина дала имя Николь.
Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка. Елена заявила, что он был ближайшим в аэропорту на тот момент, злого умысла не было.
Вопрос о судьбе младенца решат отдельно, рассказала РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Российская сторона работает над возвращением девочки, сообщил 9 февраля в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик. Ребенок остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты контролируют ситуацию. Они посещали новорожденную в местном приюте и передавали необходимые вещи, добавил он.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки
9 февраля, 08:32
 
РоссияАнталья (провинция)ТурцияПроисшествия
 
 
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