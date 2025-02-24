В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта
Россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 24 фев — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", — огласил приговор судья четвертого суда Антальи по тяжким уголовным делам.
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Против 18-летней россиянки возбудили уголовное дело после того, как в октябре 2024 года она оставила младенца в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать Елена, которую также задержали, пытались вылететь в Россию.
На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Мать сообщала РИА Новости, что они с дочерью не знали о беременности и хотят вернуться в Россию с оставленной ранее в аэропорту новорожденной, которой Бурнашкина дала имя Николь.
Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка. Елена заявила, что он был ближайшим в аэропорту на тот момент, злого умысла не было.
Вопрос о судьбе младенца решат отдельно, рассказала РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Российская сторона работает над возвращением девочки, сообщил 9 февраля в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик. Ребенок остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты контролируют ситуацию. Они посещали новорожденную в местном приюте и передавали необходимые вещи, добавил он.