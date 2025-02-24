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Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи - РИА Новости, 24.02.2025
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16:46 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/turist-2001320705.html
Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи
Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи - РИА Новости, 24.02.2025
Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи
Среди туристов, которые застряли в опасной горной зоне за пределами курорта "Роза Хутор" из-за схода лавины, находятся гид и два райдера, с двумя поддерживается РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:46:00+03:00
2025-02-24T16:46:00+03:00
россия
сочи
роза хутор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Среди туристов, которые застряли в опасной горной зоне за пределами курорта "Роза Хутор" из-за схода лавины, находятся гид и два райдера, с двумя поддерживается связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. Ранее в МЧС РФ сообщили, что лавина сошла в Сочи за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", двое туристов не могут вернуться, еще один перестал выходить на связь. В пресс-службе "Розы" уточнили, что лавина сошла за пределами курорта в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта). "По имеющейся информации в опасной зоне оказалась группа из трех человек (один "гид" и два райдера). Все они катались за пределами маркированных трасс. Двое из них смогли прислать свои координаты, с ними поддерживается контакт по телефону, один человек не на связи", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сложные погодные условия требуют проработки безопасного маршрута выхода к пострадавшим.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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россия, сочи, роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Сочи, Роза Хутор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи

Среди туристов, застрявших из-за схода лавины в Сочи, находятся гид и райдеры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Среди туристов, которые застряли в опасной горной зоне за пределами курорта "Роза Хутор" из-за схода лавины, находятся гид и два райдера, с двумя поддерживается связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что лавина сошла в Сочи за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", двое туристов не могут вернуться, еще один перестал выходить на связь.
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В пресс-службе "Розы" уточнили, что лавина сошла за пределами курорта в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта).
"По имеющейся информации в опасной зоне оказалась группа из трех человек (один "гид" и два райдера). Все они катались за пределами маркированных трасс. Двое из них смогли прислать свои координаты, с ними поддерживается контакт по телефону, один человек не на связи", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сложные погодные условия требуют проработки безопасного маршрута выхода к пострадавшим.
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