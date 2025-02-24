https://ria.ru/20250224/truba-2001365892.html
В Нижнем Новгороде несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы
В Нижнем Новгороде несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы - РИА Новости, 24.02.2025
В Нижнем Новгороде несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы
Несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком на улице в Нижнем Новгороде, проводится проверка, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:35:00+03:00
2025-02-24T21:35:00+03:00
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком на улице в Нижнем Новгороде, проводится проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Прорыв трубопровода с горячей водой произошел в понедельник вечером на улице Пушкина. "По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы несколько человек получили ожоги. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельств произошедшего.Прокуратура региона сообщает, что на место коммунальной аварии выехал прокурор Советского района. "В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ресурсоснабжающей организацией законодательства при оказании услуг и соблюдению нормативных сроков устранения аварии", - подчеркивается в сообщении прокуратуры Нижегородской области.Как уточнили в АО "Теплоэнерго", всего в результате инцидента пострадали три человека, им оказана необходимая помощь. "Специалисты ресурсоснабжающей организации находятся на связи с пострадавшими", - подчеркнули в пресс-службе компании.В "Теплоэнерго" рассказали, что на улице Пушкина, 11 произошло повреждение подземных коммуникаций с последующей просадкой грунта на пешеходной дорожке. "Место повреждения огорожено, специалисты АО "Теплоэнерго" выполняют обследование участка. Откачка воды уже произведена", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250128/omsk-1995954204.html
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происшествия, жкх, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы
В Нижнем Новгороде несколько человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости.
Несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком на улице в Нижнем Новгороде, проводится проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Прорыв трубопровода с горячей водой произошел в понедельник вечером на улице Пушкина.
"По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы несколько человек получили ожоги. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельств произошедшего.
Прокуратура региона сообщает, что на место коммунальной аварии выехал прокурор Советского района
. "В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ресурсоснабжающей организацией законодательства при оказании услуг и соблюдению нормативных сроков устранения аварии", - подчеркивается в сообщении прокуратуры Нижегородской области
.
Как уточнили в АО "Теплоэнерго", всего в результате инцидента пострадали три человека, им оказана необходимая помощь. "Специалисты ресурсоснабжающей организации находятся на связи с пострадавшими", - подчеркнули в пресс-службе компании.
В "Теплоэнерго" рассказали, что на улице Пушкина, 11 произошло повреждение подземных коммуникаций с последующей просадкой грунта на пешеходной дорожке. "Место повреждения огорожено, специалисты АО "Теплоэнерго" выполняют обследование участка. Откачка воды уже произведена", - сообщили в пресс-службе.