https://ria.ru/20250224/trevoga-2001373430.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:45:00+03:00
2025-02-24T22:45:00+03:00
2025-02-24T22:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киевской области тревога объявлена в 22.37 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу
На всей территории Киевской области объявили воздушную тревогу