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В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/trevoga-2001373430.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:45:00+03:00
2025-02-24T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киевской области тревога объявлена в 22.37 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250224/reb-2001353014.html
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в мире, киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу

На всей территории Киевской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, в Киевской области тревога объявлена в 22.37 мск.
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В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ
Вчера, 19:52
Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Там она продолжает действовать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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