На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 9.35 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской областях. Спустя полчаса ее объявили в Харьковской области. В 12.08 она распространилась на Киев, Полтавскую, Винницкую, Кировоградскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Днепропетровскую, Волынскую, Черкасскою, Николаевскую и Черниговскую области. В 12.10 тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.