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Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым - РИА Новости, 24.02.2025
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23:57 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/tramp-2001384112.html
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:57:00+03:00
2025-02-24T23:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства. "У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
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в мире, цены на нефть, сша, киев, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым

Трамп заявил о прогрессе в вопросе достижения сделки с Украиной по ископаемым

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства.
«
"У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
 
В миреЦены на нефтьСШАКиевУкраинаДональд ТрампЭммануэль МакронМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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