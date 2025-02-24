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Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым

Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:57:00+03:00

2025-02-24T23:57:00+03:00

2025-02-24T23:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства. "У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, киев, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, мюнхенская конференция по безопасности