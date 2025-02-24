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Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:57:00+03:00
2025-02-24T23:57:00+03:00
2025-02-24T23:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства. "У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, киев, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым
Трамп заявил о прогрессе в вопросе достижения сделки с Украиной по ископаемым