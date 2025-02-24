https://ria.ru/20250224/tramp-2001383579.html

Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине

Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине - РИА Новости, 25.02.2025

Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-24T23:52:00+03:00

2025-02-24T23:52:00+03:00

2025-02-25T00:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не использует такие слова необдуманно. "Я не использую необдуманно эти слова", — сказал Трамп на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.Хозяин Белого дома также назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта на Украине.Несколько дней назад Трамп обошел вопрос журналиста, считает ли он Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. До этого Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001382853.html

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в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, эммануэль макрон