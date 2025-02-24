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Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине - РИА Новости, 25.02.2025
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23:52 24.02.2025 (обновлено: 00:17 25.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001383579.html
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T23:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не использует такие слова необдуманно. "Я не использую необдуманно эти слова", — сказал Трамп на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.Хозяин Белого дома также назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта на Украине.Несколько дней назад Трамп обошел вопрос журналиста, считает ли он Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. До этого Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
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в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Эммануэль Макрон
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине

Трамп о том, считает ли Путина диктатором: не использую такие слова необдуманно

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не использует такие слова необдуманно.
«
"Я не использую необдуманно эти слова", — сказал Трамп на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Хозяин Белого дома также назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта на Украине.
Несколько дней назад Трамп обошел вопрос журналиста, считает ли он Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. До этого Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе
Вчера, 23:45
 
В миреСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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