https://ria.ru/20250224/tramp-2001383579.html
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T23:52:00+03:00
2025-02-24T23:52:00+03:00
2025-02-25T00:17:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/27/1550392725_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_afefe700973bb5310ae2920b03fdf081.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не использует такие слова необдуманно. "Я не использую необдуманно эти слова", — сказал Трамп на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.Хозяин Белого дома также назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта на Украине.Несколько дней назад Трамп обошел вопрос журналиста, считает ли он Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. До этого Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001382853.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/27/1550392725_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_6924d21f906d93136cf3f83a1949b032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Эммануэль Макрон
Трамп ответил на вопрос журналиста о Путине
Трамп о том, считает ли Путина диктатором: не использую такие слова необдуманно