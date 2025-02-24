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Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе - РИА Новости, 25.02.2025
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23:45 24.02.2025 (обновлено: 00:06 25.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001382853.html
Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе
Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T23:45:00+03:00
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в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине. "Мы ведем переговоры с Путиным и его людьми на постоянной основе... Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что решение конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, подчеркнув, что США делают всё возможное, чтобы приблизить этот момент.
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе

Трамп заявил, что постоянно поддерживает контакты с Путиным и его окружением

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.
"Мы ведем переговоры с Путиным и его людьми на постоянной основе... Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что решение конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, подчеркнув, что США делают всё возможное, чтобы приблизить этот момент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп
Вчера, 23:35
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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