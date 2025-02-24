https://ria.ru/20250224/tramp-2001382853.html

Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе

Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе - РИА Новости, 25.02.2025

Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным на постоянной основе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-24T23:45:00+03:00

2025-02-24T23:45:00+03:00

2025-02-25T00:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине. "Мы ведем переговоры с Путиным и его людьми на постоянной основе... Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что решение конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, подчеркнув, что США делают всё возможное, чтобы приблизить этот момент.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001381319.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин