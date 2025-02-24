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Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2025
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23:40 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/tramp-2001381817.html
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с президентом России Владимиром Путиным, который, по... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:40:00+03:00
2025-02-24T23:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с президентом России Владимиром Путиным, который, по словам американского лидера, "отнесся к нему с большим уважением". "Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт (на Украине - ред.)", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с российской стороной. "Мои люди постоянно работают с Путиным и его окружением", - отметил американский президент.
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах

Трамп: одним из первых звонков после победы на выборах был разговор с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с президентом России Владимиром Путиным, который, по словам американского лидера, "отнесся к нему с большим уважением".
"Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт (на Украине - ред.)", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с российской стороной.
"Мои люди постоянно работают с Путиным и его окружением", - отметил американский президент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп
Вчера, 23:35
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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