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Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с президентом России Владимиром Путиным, который, по... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с президентом России Владимиром Путиным, который, по словам американского лидера, "отнесся к нему с большим уважением". "Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт (на Украине - ред.)", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с российской стороной. "Мои люди постоянно работают с Путиным и его окружением", - отметил американский президент.
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В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп рассказал о первом разговоре с Путиным после победы на выборах
Трамп: одним из первых звонков после победы на выборах был разговор с Путиным