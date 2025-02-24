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Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
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23:35 24.02.2025 (обновлено: 23:36 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001381319.html
Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп
Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Россия до его возвращения на второй срок не отвечала на звонки США и не хотела общаться с предыдущей... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:35:00+03:00
2025-02-24T23:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Россия до его возвращения на второй срок не отвечала на звонки США и не хотела общаться с предыдущей администрацией Джо Байдена. "Не было никакой связи с Россией, и Россия не отвечала на звонки. Они не хотели ни с кем разговаривать. И люди принимали это как должное", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам двусторонней встречи, где лидеры в том числе обсуждали урегулирование конфликта на Украине.
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в мире, россия, сша, франция, дональд трамп, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, США, Франция, Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп

Трамп заявил, что Россия до его возвращения на второй срок не отвечала на звонки

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Россия до его возвращения на второй срок не отвечала на звонки США и не хотела общаться с предыдущей администрацией Джо Байдена.
"Не было никакой связи с Россией, и Россия не отвечала на звонки. Они не хотели ни с кем разговаривать. И люди принимали это как должное", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам двусторонней встречи, где лидеры в том числе обсуждали урегулирование конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
Вчера, 23:12
 
В миреРоссияСШАФранцияДональд ТрампДжо БайденЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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