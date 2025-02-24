https://ria.ru/20250224/tramp-2001381319.html

Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп

Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025

Россия раньше не отвечала на звонки от США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Россия до его возвращения на второй срок не отвечала на звонки США и не хотела общаться с предыдущей... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Россия до его возвращения на второй срок не отвечала на звонки США и не хотела общаться с предыдущей администрацией Джо Байдена. "Не было никакой связи с Россией, и Россия не отвечала на звонки. Они не хотели ни с кем разговаривать. И люди принимали это как должное", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам двусторонней встречи, где лидеры в том числе обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

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в мире, россия, сша, франция, дональд трамп, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин