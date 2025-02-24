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Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России - РИА Новости, 24.02.2025
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23:28 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/tramp-2001380484.html
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. "России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".
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в мире, цены на нефть, россия, сша, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России

Трамп заявил, что сделка по Украине во многом пойдет на пользу России

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России.
«
"России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
3 февраля, 03:59
 
В миреЦены на нефтьРоссияСШАУкраинаДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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