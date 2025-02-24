https://ria.ru/20250224/tramp-2001380484.html
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:28:00+03:00
2025-02-24T23:28:00+03:00
2025-02-24T23:28:00+03:00
в мире
цены на нефть
россия
сша
украина
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. "России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".
https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_236:0:4884:3486_1920x0_80_0_0_6a3e6c48e9d5866726e413f05bdbc779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, сша, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России
Трамп заявил, что сделка по Украине во многом пойдет на пользу России