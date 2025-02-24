https://ria.ru/20250224/tramp-2001380484.html

Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России

Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:28:00+03:00

2025-02-24T23:28:00+03:00

2025-02-24T23:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. "России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".

https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, сша, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин