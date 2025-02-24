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Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим - РИА Новости, 24.02.2025
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23:14 24.02.2025 (обновлено: 23:27 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001378421.html
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим - РИА Новости, 24.02.2025
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим
Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США. РИА Новости, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США."Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя предложение Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим

Путин назвал предложение Трампа сократить военные расходы России и США хорошим

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США.
"Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя предложение Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин предложил рассмотреть сокращение оборонных расходов России и США
Вчера, 23:20
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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