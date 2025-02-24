https://ria.ru/20250224/tramp-2001378421.html

Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим

Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим - РИА Новости, 24.02.2025

Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим

Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:14:00+03:00

2025-02-24T23:14:00+03:00

2025-02-24T23:27:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США."Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя предложение Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое.

https://ria.ru/20250224/rossiya-2001378886.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин, в мире