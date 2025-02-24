https://ria.ru/20250224/tramp-2001378421.html
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим - РИА Новости, 24.02.2025
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим
Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:14:00+03:00
2025-02-24T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США."Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя предложение Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое.
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001378886.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Пути назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим
Путин назвал предложение Трампа сократить военные расходы России и США хорошим