https://ria.ru/20250224/tramp-2001368763.html

Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине

Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:09:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. "Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру. Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию. "Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.

https://ria.ru/20250213/tramp-1998980952.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, франция, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде