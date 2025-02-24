https://ria.ru/20250224/tramp-2001368763.html
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:09:00+03:00
2025-02-24T22:09:00+03:00
2025-02-24T22:10:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. "Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру. Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию. "Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.
https://ria.ru/20250213/tramp-1998980952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине
Трамп не против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворцев