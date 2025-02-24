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Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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22:09 24.02.2025 (обновлено: 22:10 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368763.html
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:09:00+03:00
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в мире
сша
украина
франция
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. "Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру. Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию. "Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.
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в мире, сша, украина, франция, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Украина, Франция, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп заявил, что не возражает против европейских войск на Украине

Трамп не против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворцев

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
«
"Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру.
Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.
"Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года
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В миреСШАУкраинаФранцияДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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