https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html

Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах

Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине уже в ближайшее время и твердо намерен не допустить перерастания его в третью... РИА Новости, 24.02.2025

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине уже в ближайшее время и твердо намерен не допустить перерастания его в третью мировую войну. Основные заявления главы Белого дома после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном — в материале РИА Новости.Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.

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сша, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, в мире, франция