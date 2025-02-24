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Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах - РИА Новости, 24.02.2025
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21:54 24.02.2025 (обновлено: 22:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине уже в ближайшее время и твердо намерен не допустить перерастания его в третью... РИА Новости, 24.02.2025
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине уже в ближайшее время и твердо намерен не допустить перерастания его в третью мировую войну. Основные заявления главы Белого дома после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном — в материале РИА Новости.Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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сша, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, в мире, франция
США, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, В мире, Франция
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах

Трамп: США заинтересованы в огромных запасах редкоземельных металлов в России

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине уже в ближайшее время и твердо намерен не допустить перерастания его в третью мировую войну. Основные заявления главы Белого дома после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном — в материале РИА Новости.
  • Конфликт на Украине, вероятно, удастся урегулировать в течение ближайших недель.
  • Переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись за короткое время.
  • Конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну, США намерены не допустить такого исхода.
  • Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, детали сейчас прорабатываются.
  • У Трампа есть желание посетить Москву, но визит на День Победы был бы "слишком скорым".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
  • Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
  • Трамп не возражает против размещения войск стран ЕС на Украине в качестве миротворческих сил.
  • Для Киева будет "непростой задачей" перспектива возвращения утраченных территорий.
  • Соглашение с Украиной по природным ресурсам может быть подписано во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе.
  • Соединенные Штаты заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах".
  • Совместные экономические проекты США с Россией отвечают интересам долгосрочного мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну
Вчера, 08:00
Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Ничего взамен". На Западе сделали прогноз о будущем Зеленского
Вчера, 16:07
 
СШАРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронВ миреФранция
 
 
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