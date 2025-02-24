https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html

Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий

Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров."Вернуть утраченные территории - это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта."Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано", – добавил Трамп.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001366947.html

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украина, в мире, сша, дональд трамп