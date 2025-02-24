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Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 24.02.2025 (обновлено: 22:01 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html
Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий
Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:51:00+03:00
2025-02-24T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров."Вернуть утраченные территории - это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта."Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано", – добавил Трамп.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366947.html
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украина, в мире, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп высказался о перспективе возвращения Украине территорий

Трамп назвал возвращение Украине утраченных территорий непростой задачей

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров.
"Вернуть утраченные территории - это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.
Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта.
"Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано", – добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 21:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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