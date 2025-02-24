https://ria.ru/20250224/tramp-2001366947.html

Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу

Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:44:00+03:00

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2025-02-24T21:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. "Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001363827.html

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