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Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366947.html
Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу
Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:44:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. "Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001363827.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Россия
Трамп заявил, что безопасность Украины ляжет на Европу

Трамп: безопасность Украины после урегулирования конфликта ляжет на Европу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны.
"Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель
Вчера, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронРоссия
 
 
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