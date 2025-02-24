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Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву - РИА Новости, 24.02.2025
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21:41 24.02.2025 (обновлено: 22:06 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366244.html
Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву
Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву
Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение посетить Москву в будущем в случае урегулирования конфликта на Украине, но посчитал, что... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение посетить Москву в будущем в случае урегулирования конфликта на Украине, но посчитал, что посещение парада Победы на 9 мая было бы "слишком скорым"."Не скоро, но обязательно, если все уляжется, а я думаю, что это произойдет", - заявил Трамп и на уточняющий вопрос о том, может ли это быть 9 мая, ответил, что, по его мнению, "это слишком скоро"."Но в подходящее время я бы поехал в Москву", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html
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в мире, москва, украина, дональд трамп, сша
В мире, Москва, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву

Трамп намерен посетить Москву, если удастся урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение посетить Москву в будущем в случае урегулирования конфликта на Украине, но посчитал, что посещение парада Победы на 9 мая было бы "слишком скорым".
«
"Не скоро, но обязательно, если все уляжется, а я думаю, что это произойдет", - заявил Трамп и на уточняющий вопрос о том, может ли это быть 9 мая, ответил, что, по его мнению, "это слишком скоро".
"Но в подходящее время я бы поехал в Москву", - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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