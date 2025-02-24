https://ria.ru/20250224/tramp-2001366244.html

Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву

Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп подтвердил намерение посетить с визитом Москву

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение посетить Москву в будущем в случае урегулирования конфликта на Украине, но посчитал, что... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение посетить Москву в будущем в случае урегулирования конфликта на Украине, но посчитал, что посещение парада Победы на 9 мая было бы "слишком скорым"."Не скоро, но обязательно, если все уляжется, а я думаю, что это произойдет", - заявил Трамп и на уточняющий вопрос о том, может ли это быть 9 мая, ответил, что, по его мнению, "это слишком скоро"."Но в подходящее время я бы поехал в Москву", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html

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Наталья Макарова

в мире, москва, украина, дональд трамп, сша