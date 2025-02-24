Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 24.02.2025 (обновлено: 21:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001363931.html
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп
Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:11:00+03:00
2025-02-24T21:22:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в понедельник президент Дональд Трамп."Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено. Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств… Мы не позволим этому случиться", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Ранее американский лидер подчеркивал, что Вашингтон ведет активные переговоры по завершению конфликта, в том числе с Москвой и Киевом, а также обсуждает с Украиной соглашение по природным ресурсам, которое, по его словам, может быть подписано в ближайшие недели.
https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f3d84f8d1fee9bbe192160af4f6448a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп

Трамп: США не допустят, чтобы конфликт на Украине перерос в третью мировую войну

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в понедельник президент Дональд Трамп.
«
"Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено. Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств… Мы не позволим этому случиться", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Ранее американский лидер подчеркивал, что Вашингтон ведет активные переговоры по завершению конфликта, в том числе с Москвой и Киевом, а также обсуждает с Украиной соглашение по природным ресурсам, которое, по его словам, может быть подписано в ближайшие недели.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
22 февраля, 22:57
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала