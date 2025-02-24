https://ria.ru/20250224/tramp-2001363931.html

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп

Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:11:00+03:00

2025-02-24T21:11:00+03:00

2025-02-24T21:22:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в понедельник президент Дональд Трамп."Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено. Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств… Мы не позволим этому случиться", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Ранее американский лидер подчеркивал, что Вашингтон ведет активные переговоры по завершению конфликта, в том числе с Москвой и Киевом, а также обсуждает с Украиной соглашение по природным ресурсам, которое, по его словам, может быть подписано в ближайшие недели.

https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, дональд трамп