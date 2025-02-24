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Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп
Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:11:00+03:00
2025-02-24T21:11:00+03:00
2025-02-24T21:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в понедельник президент Дональд Трамп."Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено. Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств… Мы не позволим этому случиться", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Ранее американский лидер подчеркивал, что Вашингтон ведет активные переговоры по завершению конфликта, в том числе с Москвой и Киевом, а также обсуждает с Украиной соглашение по природным ресурсам, которое, по его словам, может быть подписано в ближайшие недели.
https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, заявил Трамп
Трамп: США не допустят, чтобы конфликт на Украине перерос в третью мировую войну