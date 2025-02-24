https://ria.ru/20250224/tramp-2001363827.html

Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель

Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели."Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель", – сказал Трамп, беседуя с журналистам в Овальном кабинете.При этом он добавил, что договоренность между США и Украиной по редкоземельным металлам "приближается к финальному этапу". "Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги", - указал хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001362161.html

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