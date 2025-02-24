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Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 24.02.2025 (обновлено: 23:56 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001363827.html
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели."Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель", – сказал Трамп, беседуя с журналистам в Овальном кабинете.При этом он добавил, что договоренность между США и Украиной по редкоземельным металлам "приближается к финальному этапу". "Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги", - указал хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001362161.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель

Трамп: урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели.
"Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель", – сказал Трамп, беседуя с журналистам в Овальном кабинете.
При этом он добавил, что договоренность между США и Украиной по редкоземельным металлам "приближается к финальному этапу". "Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги", - указал хозяин Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе
Вчера, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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