https://ria.ru/20250224/tramp-2001363827.html
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:10:00+03:00
2025-02-24T21:10:00+03:00
2025-02-24T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c61ee17589e2e1ef5f6687479192a5c.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели."Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель", – сказал Трамп, беседуя с журналистам в Овальном кабинете.При этом он добавил, что договоренность между США и Украиной по редкоземельным металлам "приближается к финальному этапу". "Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги", - указал хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001362161.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп допустил решение конфликта на Украине в течение ближайших недель
Трамп: урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели