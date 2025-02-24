https://ria.ru/20250224/tramp-2001362161.html
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе
Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:57:00+03:00
2025-02-24T20:57:00+03:00
2025-02-24T21:09:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что диалог с Россией идет "очень хорошо"."Мы пытаемся завершить войну между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период", - сказал Трамп журналистам после саммита G7.По его словам, переговоры с Москвой были "очень хорошими", как и обсуждения с другими сторонами.Американский лидер также добавил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам."Может быть, на этой или следующей неделе Зеленский приедет сюда, чтобы подписать соглашение", - отметил он.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Экономика, Россия, Москва, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе
Трамп может встретиться с Зеленским на этой неделе, чтобы подписать соглашение