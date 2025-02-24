https://ria.ru/20250224/tramp-2001362161.html

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе

Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что диалог с Россией идет "очень хорошо"."Мы пытаемся завершить войну между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период", - сказал Трамп журналистам после саммита G7.По его словам, переговоры с Москвой были "очень хорошими", как и обсуждения с другими сторонами.Американский лидер также добавил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам."Может быть, на этой или следующей неделе Зеленский приедет сюда, чтобы подписать соглашение", - отметил он.

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Наталья Макарова

дональд трамп, владимир зеленский, украина, в мире, экономика, россия, москва, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде